Умер профессор журфака МГУ Борис Есин

Профессор факультета журналистики МГУ Борис Есин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте факультета.

Есин был одним из старейших сотрудников университета. Отмечается, что он до последних дней не оставлял работу.

В течение нескольких десятилетий Есин заведовал кафедрой истории русской журналистики и литературы журфака. Преподавать на журфаке МГУ он начал в 1950-е годы. Есин читал лекции по истории русской журналистики XIX и XX веков, спецкурсы по истории русской газеты, творчеству отдельных репортеров. Опубликовал свыше 150 научных работ, в том числе 26 книг и монографий. Ему принадлежит разработка концепции истории российской печати.

Есин родился 22 июля 1922 года. С 1959 года он состоял в Союзе журналистов СССР.