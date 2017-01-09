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В петербургском вузе сообщили о психической болезни убившего себя преподавателя

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Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), покончивший с собой, больше 10 лет страдал психическим заболеванием. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил Национальной службе новостей (НСН) президент вуза Анатолий Оводенко.

«Это учебный мастер, который находился на лечении в психиатрической клинике очень долго, — сказал Оводенко. — Семьи не было, родственников не было. Одинокий больной человек».

По словам президента университета, людей с таким диагнозом, который был у покойного, нельзя оставлять вне коллектива. «Мы обязаны были держать его на работе», — добавил Оводенко.

Ранее в понедельник сообщалось, что преподаватель СПб ГУАП был обнаружен мертвым в аудитории. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.

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