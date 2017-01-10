В «Открытой России» извинились за шутку о самоубийствах россиян во время празднования Нового года. Об этом говорится в записи, размещенной во вторник, 10 января, в микроблоге общественной организации в Twitter.

«Наши извинения тем, кого оскорбил твит про суициды. Но самоубийств от этого меньше не становится», — сказано в публикации.

Ранее 10 января в официальном аккаунте «Открытой России» в Twitter была опубликована ссылка на новость о том, что за новогодние праздники в России покончили с собой более 50 человек. Сотрудники общественной организации, ведущие ее страницы в соцсетях, прокомментировали публикацию следующим образом: «В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск, а открыла счет бабушка из Волгоградской области».

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году акционерами ныне не существующей нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц, чтобы осуществлять благотворительные, образовательные и просветительские проекты. В 2006-м сайт движения был закрыт, через восемь лет работа проекта возобновилась. Председатель правления «Открытой России» — один из бывших руководителей ЮКОСа Михаил Ходорковский, оппозиционно настроенный к действующему руководству РФ.