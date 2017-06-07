Женщина-наркокурьер сшила кокаиновый чемоданчик

Женщина-наркокурьер попыталась провезти в Шанхай чемодан, в составе ткани которого был обнаружен кокаин. Об этом сообщает The South China Morning Post.

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По данным полиции, уроженка Южной Азии прилетела в аэропорт Шанхая из Южной Америки. С собой у нее был чемодан, который первоначально успешно прошел досмотр. Однако пограничники обратили внимание, что на дисплее рентгеновского аппарта у него был очень насыщенный цвет.

Женщину попросили открыть сумку и показать содержимое. Когда все вещи были извлечены, таможенники обратили внимание на подозрительно большой вес сумки: один из них даже не смог поднять ее одной рукой.

Тогда кусок ткани чемодана забрали на экспертизу, которая сразу показала значительное содержание кокаина. Всего из ткани было извлечено немногим более 10 килограммов наркотика. Пограничники отметили, что с таким способом ввоза запрещенных веществ они сталкиваются впервые.