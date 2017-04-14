Китайскому «Уолтеру Уайту» дали пожизненное за изготовление наркотиков

Китайского профессора химии приговорили к пожизненному заключению за создание подпольной наркоимперии. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чжан вместе с сообщником ежегодно зарабатывали по четыре миллиона юаней (580 тысяч долларов) изготавливая и продавая наркотики клиентам по всему миру. Подельнику назначили смертную казнь с отсрочкой в два года.

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Как сообщает издание, Чжан узнал о популярности психоактивных веществ, преподавая в Австралии. В 2005 году он основал компанию по производству растворителей и медицинских оболочек. По факту же он ежегодно изготавливал несколько сотен килограммов метилона (синтетического психостимулятора, популярного заменителя MDMA и экстази) и продавал их зарубежным покупателям, принимая биткоины в качестве оплаты.

В 2014 году власти КНР внесли метилон в список запрещенных веществ, однако команда Чжана не смогла придумать ему замену, и изготовление препарата продолжилось.

В ноябре того же года таможенники обнаружили в отправляемых за рубеж посылках таинственный белый порошок, и в июне 2015-го Чжана и подельников задержали.

Издание отметило, что история Чжана очень похожа на сериал «Во все тяжкие». По его сюжету главный герой Уолтер Уайт, талантливый химик, бросает работу и начинает заниматься изготовлением наркотиков, узнав о смертельном диагнозе.