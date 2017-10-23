Житель Красноярска погиб во время прыжков на батуте

В Красноярске следователи начали проверку после гибели на батуте 54-летнего мужчины. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 октября.

«По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел в батутный комплекс. Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, получив перелом позвоночника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники комплекса вызвали потерпевшему скорую помощь, однако врачи смогли лишь констатировать смерть. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.