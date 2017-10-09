Житель Омской области попытался убежать от жены с подругами и утонул

Следователи в Омской области начали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины. Он утонул в реке Оша, пытаясь сбежать от жены и ее подруг. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Om1.ru.

По данным издания, инцидент произошел вечером в субботу, 7 октября. Житель Колосовки проводил время с товарищами и распивал алкоголь, когда за ним пришла жена с подругами. Они повели его под руки домой, но в тот момент, когда компания проходила мост через Ошу, мужчина вырвался и прыгнул в реку. «От холодной воды быстро пришел в себя и начал кричать, зовя на помощь», но женщины не решились прыгнуть следом и вызвали полицию.

«Пока лодку спускали на воду, мужчина еще кричал. Но когда подплыли к тому месту, где его видели в последний раз, то его над водой уже не было. Пострадавший ушел на дно, и его тело унесло сильным течением», — рассказал изданию следователь Матвей Заливин.

Уточняется, что тело погибшего не обнаружили.

В мае в башкирской реке Белая утонул житель Стерлитамака после поминок по утонувшему другу, который погиб на том же месте годом ранее.