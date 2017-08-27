Россиянин утонул в море в турецкой Аланье

Российский турист погиб на турецком курорте Аланья в провинции Анталья. Об этом пишет в воскресенье, 27 августа, газета Hürriyet.
По ее информации, 68-летний гражданин России по имени Николай Кудинов утром пошел плавать в море. Через какое-то время турист начал тонуть. Отдыхающие на пляже, заметив это, вытащили мужчину на берег, однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть россиянина.
Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу в город Анталья.
18 августа сообщалось, что гражданин России умер во время отдыха на турецком курорте Белек. 67-летнему Александру Шепелеву стало плохо в гостинице, где он остановился с женой. Супруга вызвала врачей, однако они не смогли спасти путешественника.
В начале месяца россиянин утонул, когда плавал по сенотам — провалам в пещерах с подземными водами — в штате Кинтана-Роо на востоке Мексики.