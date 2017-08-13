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Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве итальянца

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Трое граждан России задержаны в испанском курортном городе Льорет-де-Мар по подозрению в убийстве 22-летнего итальянского туриста. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Corriere della Sera.

Речь идет о молодых людях в возрасте 20, 24 и 26 лет. По предварительной информации, преступление было совершено в ночь на субботу в одном из местных ночных клубов. Отмечается, что полицейские, прибывшие в увеселительное заведение после сообщения о драке, обнаружили на месте только избитого итальянца. Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу в городе Жироне, где он впал в кому и умер на следующий день, отмечает La Repubblica.

Россияне попытались сбежать с места преступления, однако вскоре были идентифицированы стражами порядка и задержаны. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Как сообщила РИА Новости представитель местных правоохранительных органов, российские граждане, вероятнее всего, также туристы, проводившие в Льорете отпуск. Имен задержанных она не назвала. В генеральном консульстве России в Барселоне инцидент пока не комментируют.

Льорет-де-Мар — город в каталонской провинции Жирона. Это один из популярных среди молодежи курортов Испании, расположен примерно в полутора часах езды от Барселоны.

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