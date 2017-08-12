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Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте

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Итальянский турист на глазах у детей убил менеджера строящегося отеля в египетском курортном городе Марса-эль-Алам. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, инцидент произошел в четверг. Итальянец Иван Паскаль Моро (Ivan Pascal Moro) вместе с двумя дочерьми, шести и 15 лет, прогуливался на пляже возле строящейся гостиницы (по другим данным, они собирались там купаться). В какой-то момент к ним вышел управляющий, который заявил, что в этой зоне находиться запрещено и попросил их удалиться.

Между мужчинами началась перепалка, после чего турист нанес менеджеру несколько ударов по голове, от которых тот позднее скончался. Как отмечает Corriere della Sera, итальянец был задержан 11 августа. При этом, по информации издания, зовут его Леонардо Иван Паскаль (Leonardo Ivan Pascal). Reuters отмечает, что он признался в совершении убийства.

С момента задержания путешественника за его детьми присматривал персонал отеля, в котором они проживали. Как отмечает ТАСС, в настоящее время решается вопрос об отправке девочек на родину.

Агентство также отмечает, что отношения между Римом и Каиром остаются напряженными с января 2016 года: тогда в египетской столице был убит итальянский аспирант Джулио Реджени. Его тело со следами пыток было найдено через несколько дней после исчезновения. Версии убийства у правоохранительных органов двух стран разнятся. В связи с этим итальянская стороны пригрозила Египту ограничениями, если им продолжат создавать препятствия в расследовании.

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