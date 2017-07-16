Установлены личности убийц российского туриста в Абхазии

Личности убийц российского туриста Андрея Кабанова, погибшего в Абхазии 11 июля, установлены. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килбу,

«Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются», — рассказал Килба агентству.

Он добавил, что данные о подозреваемых будут раскрыты, как только будет собрана доказательная база и выразил уверенность, что преступление будет раскрыто в ближайшие дни. «Это дело чести каждого правоохранителя», — указал секретарь Совбеза.

13 июля прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в убийстве туриста из России, не уточнив их количество.

Днем ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина Андрея Кабанова. В тот же день МВД Абхазии объявило о вознаграждении в один миллион рублей за информацию о лицах, причастных к совершению преступления.

Кабанов был убит 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе республики. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.