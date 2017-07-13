Подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии задержаны

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в убийстве туриста из России. Об этом в четверг, 13 июля, ТАСС сообщил заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия.

Сколько человек были задержаны, он не уточнил, отметив, что данная информация не разглашается в интересах следствия. «Ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — добавил Какалия.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина Андрея Кабанова. В тот же день МВД Абхазии объявило о вознаграждении в один миллион рублей за информацию о лицах, причастных к совершению преступления.

Кабанов был убит 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе республики. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.