МИД отреагировал на убийство российского туриста в Абхазии

Российский МИД прокомментировал нападение на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, в результате чего один из отдыхающих был убит. Соответствующий комментарий размещен на сайте ведомства.

«МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — говорится в заявлении.

12 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина РФ в Абхазии. По словам официального представителя московского управления СКР Юлии Ивановой, в рамках расследования уголовного дела по факту убийства жителя столицы Андрея Кабанова налажено тесное взаимодействие с Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, на территории которой было совершено данное преступление.

Убийство произошло днем 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Один из мужчин, Кабанов Андрей Николаевич 1984 года рождения, оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.