СКР возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина в Абхазии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина РФ в Абхазии. Об этом «Ленте.ру» в среду, 12 июля, сообщила официальный представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

«Следствию известно, что житель столицы находился на отдыхе вместе со своей семьей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметила представитель ведомства.

По словам Ивановой, в рамках расследования уголовного дела по факту убийства жителя столицы Андрея Кабанова, налажено тесное взаимодействие с Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, на территории которой было совершенно данное преступление.

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Ранее в тот же день сообщалось, что абхазское министерство внутренних дел объявило о вознаграждении в один миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству российского туриста. Операцией по поиску преступников руководит глава МВД республики Аслан Кобахия.

Убийство произошло днем 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Один из мужчин, Кабанов Андрей Николаевич 1984 года рождения, оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.