Туристическому рынку в Абхазии предрекли падение после убийства россиянина

Поток отдыхающих в Абхазию может сократиться после недавнего убийства российского путешественника. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ряд российских компаний, в частности «Алеан», «НТК Интурист» и «Мультитур» прогнозирует снижение количества реализованных путевок на данном направлении, но полагает, что оно будет кратковременным и незначительным. «В силу того, что такие случаи бывают в Абхазии редко, мы не ожидаем существенного спада продаж в связи со случившимся», — заявил представитель «НТК Интурист».

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Кроме того, эксперты обращают внимание на стабильно невысокую восприимчивость российских путешественников к криминальным случаям и атакам экстремистов в других странах. Многие туристы даже надеются, что после громких терактов или катастроф туры по «проблемному» направлению подешевеют, отмечают специалисты.

Однако в случае с Абхазией такой вариант маловероятен, считают игроки рынка. Дело в том, что из-за низкого спроса в этом летнем сезоне местные отельеры и так серьезно снизили цены.

В среду, 12 июля, посольство России в Абхазии посоветовало отдыхающим в этом регионе гражданам быть осторожными, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с коренными жителями. Ростуризм присоединился к этим рекомендациям.

Нападение на группу российских туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, произошло 11 июля в Гудаутском районе Абхазии. Вооруженные мужчины потребовали от путешественников денег. Один из отдыхающих — Андрей Кабанов — оказал сопротивление, был ранен ножом и скончался позднее в больнице.