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Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался

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Второй подозреваемый в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них вечером в воскресенье, 16 июля, сдался Службе госбезопасности Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

«Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что 12 июля был задержан житель Гудаутского района, который подозревается в совершении преступления в отношении туристов. Он содержится в изоляторе временного содержания МВД республики.

Как сообщается на сайте СГБ Абхазии, второй задержанный водворен в ведомственный СИЗО, его личность в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось об установлении личности убийц российского туриста Андрея Кабанова, погибшего в Абхазии 11 июля.

Кабанов был убит 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина. В тот же день МВД Абхазии объявило о вознаграждении в один миллион рублей за информацию о лицах, причастных к совершению преступления.

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