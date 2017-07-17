Подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии признал вину

Один из задержанных по подозрению в убийстве российского туриста Андрея Кабанова в Абхазии признался в совершении преступления. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры частично признанной республики.

В надзорном ведомстве рассказали, что была установлена причастность братьев Адгура и Даура Джинджолия — жителей села Абгархук — к нападению на туристов и убийству одного из них. Данные лица были задержаны.

«Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

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Днем ранее стало известно, что один из подозреваемых сдался Службе госбезопасности Абхазии. 13 июля правоохранительные органы республики заявили, что задержаны первые подозреваемые, не уточнив их число.

Кабанов был убит 11 июля в Гудаутском районе республики. К группе туристов подошли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина России.