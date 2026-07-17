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Мир
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01:01, 17 июля 2026Мир

В Германии снизилась поддержка Украины

Депутат бундестага сообщил о сокращении поддержки Украины среди населения Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В Германии снижается уровень поддержки Украины на фоне отсутствия мирных переговоров. Об этом заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ) Штеффен Котре.

«Готовность поддерживать украинцев как «бездонную бочку» без сопутствующей мирной дипломатии неуклонно снижается», — заявил Котре.

По его словам, влиятельные круги в Евросоюзе (ЕС) не обращают внимания на то, что Украина пока не соответствует требованиям для вступления в объединение. Он отметил, что страна значительно отстает по экономическим показателям, а также не отвечает необходимым критериям по уровню государственного управления и борьбе с коррупцией.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Гаага устала нести основное финансовое бремя военной поддержки Киева. Посол добавил, что Гаага уже давно не поставляла Киеву оружие с собственных складов, но участвует в финансировании нацеленных на это программ.

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