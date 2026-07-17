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Забота о себе
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01:00, 17 июля 2026Забота о себе

Сомнолог предупредил о ведущей к хронической бессоннице ошибке

Сомнолог Бузунов: Привычка отсыпаться после ночи без сна ведет к хронической бессоннице
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom  

Врач-сомнолог Роман Бузунов призвал не отсыпаться после плохой ночи. Об этой частой ошибке, ведущей к хронической бессоннице, он предупредил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам специалиста, если человек плохо спал ночью, часто он хочет поспать подольше утром, отменить дела, устроить длительный дневной сон или лечь спать слишком рано. Однако сомнолог заверил, что такие действия только усугубят проблему, так как из-за них вечером становится сложнее заснуть. «Так начинается бессонница и так она хронизируется», — отметил Бузунов.

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Врач посоветовал после бессонной ночи по возможности придерживаться привычного режима, не отказываться от физической активности и запланированных дел. Он заверил, что умеренная сонливость в течение дня поможет усилить желание спать к вечеру, благодаря чему следующей ночью заснуть будет легче и режим быстрее восстановится.

Ранее врач-невролог Андрей Ратинов предупредил, что сон на боку может привести к головным болям и скованности в шее. Он уточнил, что такие последствия могут возникнуть, если во сне подкладывать руки под голову.

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