Российский турист умер в турецком отеле

Гражданин России умер во время отдыха в турецкой провинции Анталья. Об этом пишет газета Hurriyet.

По информации издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Александр Шепелев вместе с женой остановился в пятизвездочной гостинице на курорте Белек.

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Неожиданно 67-летнему мужчине стало плохо. Его супруга вызвала медиков, однако они не смогли спасти путешественника.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал сердечный приступ. Тело Шепелева отправили в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В начале августа у жительницы Сургута Кристины Максимюк случился сердечный приступ в первый же день отдыха в Турции. В результате женщина впала в кому.

В конце июля на турецких курортах за два дня скончались пятеро отдыхающих из России. Четверо туристов умерли во время купания, некоторые из них — из-за проблем со здоровьем.