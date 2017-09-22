После заплыва в бассейне турецкого отеля умер российский турист

Российский турист Дмитрий Макаров умер после плавания в бассейне турецкого отеля. Как сообщает Milliyet, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице на курорте Кумкой (Анталья). Когда именно это произошло, не уточняется.

Отмечается, что 31-летний мужчина некоторое время плавал, а затем потерял сознание прямо в воде. Макарова доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Уточняется, что тело погибшего было отправлено в институт судебной медицины Антальи для проведения экспертизы.

В середине сентября российского туриста нашли повешенным в сквере в городе Манавгат в провинции Анталья. Двумя неделями раньше в том же регионе во время купания в море погибла другая путешественница из России, та же участь постигла еще одного 68-летнего туриста Николая Кудинова, который утонул в августе на курорте Аланья.