Российская туристка утонула в Анталье

Российская путешественница погибла во время купания в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель генерального консульства России в Анталье, инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября, на курорте Кемер.

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Ольга Саломахина, 1954 года рождения, захлебнулась и утонула, рассказал дипломат. По его словам, на место ЧП была вызвана скорая помощь, медики попытались спасти пострадавшую, но безуспешно.

Сотрудник генконсульства добавил, что диппредставительство уже связалось с родственниками погибшей. Тело россиянки планируется отправить на родину во вторник, 5 сентября.

В конце августа турист из РФ выпал из лодки в ходе экскурсии по водохранилищу в Анталье. Ранее в том же месяце российский путешественник погиб во время плавания в районе города Аланья, также расположенного в этой турецкой провинции.

