Российский турист умер на турецком курорте

Гражданин России скончался во время отдыха на курорте в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает местное агентство Dogan, передает РИА Новости.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 28 августа, в городе Бельдиби. Виктор Кондрашенко почувствовал себя плохо в номере отеля, в котором он остановился вместе с родными.

Затем мужчина потерял сознание. Его доставили в одну из больниц. Там 45-летний турист скончался, не приходя в сознание. Причины его смерти пока не уточняются.

Ранее стало известно, что россиянка Кристина Максимюк, которая впала в кому во время путешествия в Турцию, умерла в московской больнице в воскресенье, 27 августа.

Женщина впала в кому 7-го числа того же месяца, в первый день прибытия на отдых в Анталью. У 34-летней женщины случился инфаркт. В Москву Максимюк доставили 17 августа.