Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье

Турист из России пропал в ходе экскурсии по водохранилищу Оймапинар в турецкой провинции Анталья. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает ТАСС.

В российском генеральном консульстве в Анталье рассказали, что путешественник Николай Белов выпал из лодки во время плаванья. Там добавили, что сейчас ведутся поиски мужчины.

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Как уточняет CNN Turk, инцидент произошел в среду, 30 августа. По данным телеканала, 39-летний россиянин катался на лодке вместе с женой и двумя детьми.

В какой-то момент Белов выпрыгнул из водного судна и поплыл к берегу. Почему он так поступил, неизвестно. Добраться до суши мужчина не смог и пошел ко дну. Капитан лодки вызвал спасателей и морскую полицию. Они начали поиски, которые ничего не дали.

Ранее в августе стало известно о гибели 68-летнего россиянина в Анталье. Николай Кудинов утонул в море на курорте Аланья.