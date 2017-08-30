Шестилетнего мальчика из России насмерть сбили в Турции

Шестилетний мальчик из Твери погиб после того, как его сбила машина в турецком курортном городе Бодрум. Об этом сообщает портал «Weekend-Тверь».

Ребенок вместе с родителями приехал в Турцию на отдых 21 августа. Через три дня произошло ДТП: турецкий водитель наехал на мальчика, бежавшего по пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм он впал в кому, а 27 августа умер.

По словам знакомой семьи, страховой случай был заявлен сразу, то есть 24 августа. Страховая компания пообещала направить русскоговорящего адвоката, однако не сделала этого. Она также не предоставила детальную инструкцию по транспортировке тела в Россию и не выдала необходимые документы.

Другая знакомая рассказала, что «после шумихи и чуть ли не угроз страховая компания начала реагировать и шевелиться». В фирме, по утверждению женщины, в итоге заявили, что «тело могут отправить из Турции только 4 сентября — после завершения праздника Курбан-байрам».

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«Weekend-Тверь» пишет, что 29 августа ситуация разрешилась, тело должны были отправить в Россию вечером в тот же день (обновленной информации по этому поводу нет — прим. «Ленты.ру»). В конце материала портала приводится заявление страховой. В нем говорится, что ребенок поступил в реанимацию с «тяжелыми травмами тела и травматическим внутричерепным кровоизлиянием». Он находился в критическом состоянии.

Отмечается, что после госпитализации в медучреждение приезжали представители жандармерии, чтобы взять показания. 27-го числа мальчик умер, не приходя в сознание, 28-го тело взяли для проведения аутопсии. Необходимая документация для репатриации была подготовлена.

«Никаких расходов в госпитале родителями понесено не было. В день происшествия адвокат связался по телефону с лечащим врачом и прокуратурой региона, выяснил обстоятельства ДТП и детали происшествия. Было установлено, что водитель легкового автомобиля задержан», — заверили в компании.