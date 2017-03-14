При полетах на воздушных шарах в Турции пострадали полсотни туристов

При жесткой посадке трех воздушных шаров в Турции пострадали 49 туристов из Китая и Европы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает агентство Associated Press.

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Инцидент произошел во время полета над Каппадокией — популярным среди путешественников местом отдыха. Воздушные шары пришлось посадить из-за резких порывов ветра.

После этого девять пострадавших были госпитализированы с переломами. Остальные отдыхающие получили незначительные травмы. Этим туристам оказали медицинскую помощь и отпустили из больниц.

В феврале отдыхающий из Дании погиб в результате жесткой посадки воздушного шара в Каппадокии.

Каппадокия — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции. Регион примечателен ландшафтом вулканического происхождения, древними подземными городами и пещерными монастырями. На его территории находится Национальный парк Гёреме, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.