Российского туриста нашли повешенным в Анталье

Российского туриста Андрея Огородникова обнаружили повешенным в районе города Манавгат в провинции Анталья. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель генконсульства России в регионе.

По его словам, тело россиянина было обнаружено 11 сентября в 19:00 в сквере неподалеку от отеля, где отдыхал Огородников. «Идут следственные мероприятия. Как только мы получили эту новость, мы нашли родственников. Решается вопрос о репатриации тела», — уточнил представитель генконсульства.

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В начале сентября во время купания в Анталье утонула российская путешественница. Женщина 1954 года рождения захлебнулась и утонула. На место ЧП была вызвана скорая помощь, медики попытались спасти пострадавшую, но безуспешно.

В августе российский путешественник погиб во время плавания в районе города Аланья, расположенного в этой же турецкой провинции.