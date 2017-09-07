Россиянка в Абхазии решила искупаться во время шторма и утонула

Жительница Санкт-Петербурга утонула в Абхазии во время шторма. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Инцидент произошел в четверг, 7 сентября, на одной из пляжей Сухума. Женщина отправилась купаться в море, невзирая на непогоду. По словам очевидцев, вскоре ее унесло от берега течением и путешественница пропала из виду.

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О происшествии уведомили МЧС Абхазии, после чего на пляж прибыли спасатели. Обнаружить женщину с берега с помощью бинокля они не смогли, поэтому воспользовались катером. Спустя некоторое время сотрудники МЧС увидели на поверхности воды тело россиянки без признаков жизни. Как рассказали в министерстве, шторм в тот момент достигал силы в три балла.

Труп доставили на берег и передали сотрудникам милиции и прокуратуры. Они установили личность погибшей: ей оказалась Ирина Марченко 1966 года рождения. Туристка приехала в Сухум вместе с дочерью.

Ранее в сентябре стало известно, что российская путешественница погибла во время купания на курорте Кемер в турецкой провинции Анталья.