Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

В Красноярске на уроке физкультуры скончался десятилетний школьник. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России (СКР).

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи», — отмечается в тексте.

Инцидент произошел днем во вторник, 17 октября. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Прибывшему наряду скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

У школьника, предположительно, были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Следствие изучает медкарту мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.

9 октября глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в прошлом учебному году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников. Министр высказалась за возвращение существовавших прежде групп здоровья, позволяющих дифференцировать нагрузку, и о необходимости предоставлять учителям точную информацию о диагнозах учеников.