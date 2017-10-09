На уроках физкультуры за год погибли 211 российских школьников

В прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников. Об этом на заседании в Совете федерации в понедельник, 9 октября, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — отметила она.

В настоящее время, министерство планирует вернуть существовавшие прежде группы здоровья, которые определяют врачи. Это позволит дифференцировать нагрузку и информировать каждого учителя, с каким именно диагнозом у ребенка он имеет дело.

19 сентября скончался потерявший сознание на уроке физкультуры 14-летний восьмиклассник в городе Димитровграде Ульяновской области. Мальчик страдал заболеванием сердца. Мэр города со ссылкой на очевидцев заявил, что ребенок только присутствовал на уроке вместе с одноклассниками, но упражнения не выполнял.

5 декабря 2016 года в состоянии клинической смерти с урока физкультуры госпитализировали ученика коррекционной школы в Петербурге. Врачам не удалось спасти девятиклассника.