Косатки из «китовой тюрьмы» остались в неволе из-за шторма

Сильный шторм и туман мешают выгрузке из автомобилей косаток и белух, доставленных на мыс Перовского в Хабаровском крае для выпуска на волю. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов.

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В настоящее время первая партия из двух косаток и шести белух пережидает непогоду в специальных транспортировочных ваннах на машинах. По словам Леонова, животные чувствуют себя нормально, за ними присматривают «восемь представителей науки».

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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