Раскрыты подробности спасения косаток из «китовой тюрьмы»

Животных из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье будут перевозить автомобильным и речным транспортом на протяжении шести дней, им предстоит преодолеть 1,8 тысячи километров до Охотского моря. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) со ссылкой на слова директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилла Колончина, передает РИА Новости.

Во время транспортировки с животными будет команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Косаток будут перевозить в специальных транспортировочных ваннах. На протяжении всего пути с каждым животным будет находиться по два специалиста и следить за их состоянием.

Ранее специалисты ВНИРО начали операцию по выпуску первых двух косаток из «китовой тюрьмы». Представители института сообщили, что сейчас в бухте проходит совещание ученых, где обсуждаются технические моменты освобождения косаток и белух.

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В июне суд оштрафовал компании «Сочинский дельфинарий», «Белый кит» и «Океанариум ДВ» на общую сумму более 110 миллионов рублей. Их признали виновными в незаконном вылове косаток. Компании намерены обжаловать решение.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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