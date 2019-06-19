Еще одного отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали

За нарушение правил рыболовства Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 37,6 миллиона рублей компанию «Сочинский дельфинарий», которая вместе с еще тремя организациями отлавливала косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье. Об этом в среду, 19 июня, сообщает «Интерфакс».

Установлено, что компания выловила двух косаток с нарушениями, среди которых: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов и несоблюдение процедур вылова.

Компания «Сочинский дельфинарий» не признала свою вину и попросила прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В начале июня отловщик косаток «Белый кит» был оштрафован почти на 30 миллионов рублей, а компания «Океанариум ДВ» — на 56 миллионов рублей.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин говорил, что животных выпустят в естественную среду обитания до конца лета. 7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков уточнял, что это произойдет в течение 10 дней. На заседании суда 14 июня представитель «Океанариум ДВ» также указал, что освобождение четырех млекопитающих из «китовой тюрьмы» переносится на неделю. Другие подробности он не раскрыл.

В октябре 2018 года экологи узнали о готовящейся продаже в Китай краснокнижных косаток, которые содержались вместе с белухами в бухте Средняя около Находки и страдали от холода и жестокого обращения. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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