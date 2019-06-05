Назван «последний срок» освобождения косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье пообещали выпустить в естественную среду обитания до конца лета. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

По его словам, «это точно будет июль-август, август — последний срок». «Хотелось бы, чтобы это было побыстрее», — добавил Кобылкин.

Министр также уточнил, что проконсультировался по поводу адаптации животных с Мишелем Кусто и выяснил, что навыки косаток и белух не могли быть утрачены за год в «китовой тюрьме».

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Кобылкин отметил, что ведутся споры по поводу места выпуска животных на волю. Российская академия наук придерживается мнения, что косаток и белух можно выпустить в бухту Средняя, а Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии хочет сделать это там, где были выловлены животные, — на Шантарских островах. «Транспортировка непростая до этого места, поэтому сейчас просчитываются все варианты», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в «китовую тюрьму» начали водить бесплатные детские экскурсии. По словам зоозащитницы Нины Зыряновой, 2 июня к воротам «китовой тюрьмы» подъехали автобус и более десяти машин, из которых вышли группы детей и взрослых. Ей объяснили, что они приехали на экскурсию. «В "китовой тюрьме" проводят экскурсии вместо того, чтобы отучать животных от людей. Это подтверждает, что в "китовой тюрьме" не проводят реадаптацию косаток и белух, а значит, не готовят их к выпуску на свободу», — написала зоозащитница. Сами отловщики объяснили экскурсии соглашением с местными властями и учеными.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении косаток и белух, но не изъял животных у владельца. Зоозащитники планируют обжаловать это решение. Представители компаний-отловщиков, в свою очередь, заявили, что не выпустят животных, потому что «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно, и право собственности на выловленных животных».

О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. В бухте Средняя недалеко от Находки незаконно содержались в «китовой тюрьме» 13 краснокнижных косаток и 90 белух, где они страдали от холода и обледенения. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.

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