В «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии

В «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморье начали водить бесплатные детские экскурсии. Об этом рассказала зоозащитница Нина Зырянова в своем Instagram и выложила фото- и видеоподтверждения своих слов.

По ее словам, 2 июня к воротам «китовой тюрьмы» подъехали автобус и более десяти машин, из которых вышла группа детей и взрослы. Зыряновой объяснили, что они приехали на экскурсию.

«В китовой тюрьме проводят экскурсии вместо того, чтобы отучать животных от людей. Это подтверждает, что в "китовой тюрьме" не проводят реадаптацию косаток и бешулат, а, значит, не готовят их к выпуску на свободу», — написала зоозащитница.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы», но не стал изымать животных из незаконного владения. Зоозащитники планируют обжаловать это решение. Представители компаний-отловщиков в свою очередь заявили, что не выпустят животных, потому что «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на выловленных животных».

Ранее владелец приморских косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил о своем решении освободить животных. Он отметил, что все его действия направлены на выполнение поручений президента России Владимира Путина.

О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. В бухте Средняя недалеко от Находки незаконно содержались 13 краснокнижных косаток вместе с 90 белухами в «китовой тюрьме» и страдали от холода, льда и снега. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.

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