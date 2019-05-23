В Минприроды отреагировали на отказ владельца косаток и белух их выпускать

Позиция министерства природных ресурсов и экологии по ситуации с выпуском животных из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье остается прежней. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 23 мая, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что заявления главы министерства Дмитрия Кобылкина по данному поводу остаются неизменными.

Он добавил, что слова владельца приморских косаток и белух, гендиректора компании «Афалина» Алексея Решетова о том, что он не собирается выпускать млекопитающих, являются его личным мнением. «Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство», — отметили в пресс-службе.

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22 мая Решетов заявил, что животные из «китовой тюрьмы» принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности. Он также рассказал, что что все 10 косаток и 87 белух «живы, здоровы, нормально питаются и радуются приходу людей».

Помимо этого, академик РАН Вячеслав Рожнов сказал, что некоторые зоозащитники, а также средства массовой информации нагнетают обстановку вокруг ситуации с выпуском морских млекопитающих. «Нет даже сомнений, что делается это специально», — заявил он.

В октябре 2018-го стало известно о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Вместе с ними 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Они страдали от холода, льда и снега. По данному факту было заведено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Три белухи и одна косатка пропали, после чего полиция начала проверку. Вопрос об освобождении косаток и белух на особый контроль взяла администрация президента России.

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