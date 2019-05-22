Зоозащитников и журналистов уличили в нагнетании ситуации с «китовой тюрьмой»

Некоторые зоозащитники, а также средства массовой информации нагнетают обстановку вокруг ситуации с выпуском животных из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Таким мнением поделился представитель экспертной рабочей группы по планам адаптации морских млекопитающих, академик РАН Вячеслав Рожнов. Его комментарий опубликован в Instagram-аккаунте freewhitewhale в среду, 22 мая.

«Нет даже сомнений, что делается это специально», — заявил академик.

По его словам, рабочая группа по-прежнему считает, что наиболее оптимальным местом выпуска косаток остается Охотское море. Он добавил, что российские ученые согласны с выводом команды океанолога Жана-Мишеля Кусто о том, что агрессивное поведение некоторых животных может обостриться, если их выпустить в том же месте, где они находятся.

Однако риски для животных разного рода будут существовать вне зависимости от выбора локации, отметил эксперт.

«Во время транспортировки животных на север они могут травмироваться, а при выпуске в бухте Средней могут не пойти на север самостоятельно», — пояснил Рожнов, подчеркнув, что итоговое решение о судьбе морских млекопитающих будет принято правительством.

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15 мая сообщалось, что специалисты команды Кусто выявили в «китовой тюрьме» агрессивных косаток. По их мнению, есть риск развития вредного поведения у животных, из-за которого они начнут выедать рыбу из сетей.

До этого, в конце апреля, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков заявил, что косаток и белух можно будет выпустить в Охотское море не раньше июня.

В октябре 2018-го стало известно о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Вместе с ними 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Китообразные страдали от холода, льда и снега. По данному факту было заведено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Три белухи и одна косатка пропали, после чего полиция начала проверку.

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