Для каждого животного из китовой тюрьмы в Приморье разработают план реабилитации

Для каждой касатки и белухи из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края разработают индивидуальный план реабилитации и последующего освобождения. Этим вопросом займутся Минприроды и общество «Будущее океана» Жана-Мишеля Кусто-младшего, передает «Интерфакс».

Отмечается, что специалисты изучат состояние каждого млекопитающего, чтобы перевезти их в места, где они смогут найти себе пропитание и попасть в стаю к взрослым особям. По словам директора проекта «Китовый заповедник» Чарльза Виника из команды Кусто, упрощает задачу то, что животные находились в неволе достаточно короткий период времени.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что работа будет проведена максимально открыто. «Мы не ищем виновных в этой ситуации и не пытаемся разобраться, как это могло произойти. Этим занимаются правоохранительные органы», — добавил он. По словам главы ведомства, планируется не просто выйти из сложившейся ситуации, а создать нормативно-правовую базу, чтобы такого больше не случалось.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

Меры по проблеме китовой тюрьмы поручил проработать президент России.

22 марта в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию млекопитающих, в котором говорится о подготовке животных к возможному выпуску в море. Как пишет «Интерфакс», соглашение подписано до 31 декабря 2019 года — срок взят с запасом исполнения.

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