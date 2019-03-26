Ухудшилось здоровье белух и косаток из китовой тюрьмы в Приморье

Более 30 экспертов из разных стран, изучив снимки косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье, обратились к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором выразили обеспокоенность состоянием млекопитающих. Об этом сообщается на сайте проекта «Свободу российским китам».

Фотографии были сделаны с интервалом в 42 дня. Эксперты указали на то, что «низкое качество воды, вероятно, способствует очевидному ухудшению здоровья этих животных, о чем свидетельствует плохое состояние их кожи».

В письме эксперты попросили предоставить международным специалистам доступ в вольеры с китами для оценки состояния животных и их лечения. По данным биологов и ветеринаров, также необходимо предпринять срочные шаги для улучшения условий их содержания. При проведении реабилитации возможен успешный выпуск китов, добавили ученые.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что озабоченность иностранных экспертов судьбой косаток и белух в дальневосточном центре передержки будет принята во внимание, сообщает РИА Новости. Он обратил внимание на тот факт, что специалисты делали выводы не на месте, а основываясь на фотографиях и видеокадрах.

Песков напомнил, что недавно делегация ученых обследовала животных и ознакомилась с местом их содержания, после чего пришла к выводу, что «просто выпустить на свободу — это значит большую часть животных обречь на гибель». По словам Пескова, в настоящее время готовится «программа адаптации».

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

До 1 марта, по поручению президента России, в правительстве должны были представить конкретные меры по проблеме китовой тюрьмы. Однако поручение главы государство было сорвано, и Кремль объявил, что вопрос будет взят администрацией президента под особый контроль.

22 марта в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию млекопитающих, в котором говорится о подготовке животных к возможному выпуску в море. Как передает «Интерфакс», соглашение подписано до 31 декабря 2019 года — срок взят с запасом исполнения.

Руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицин считает подписанное соглашение верным шагом, однако сомневается в скором освобождении млекопитающих из китовой тюрьмы. Общественник также опасается, что в ближайшее время будет объявлено о невозможности выпустить животных из-за их плохого состояния.

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