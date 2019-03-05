Кремль предупредил правительство из-за китовой тюрьмы

Контрольное управление администрации президента возьмет под особый контроль вопрос освобождения косаток в Приморье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал дорожную карту, о разработке которой Минприроды сообщило 4 марта. «Проблему нельзя считать закрытой, и мы не считаем ее закрытой. Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление», — предупредил Песков.

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Анонсированный Минприроды план пока не готов, что ведомство фактически признало 4 марта, хотя президент Владимир Путин поручал правительству определить конкретные меры по освобождению косаток до 1 марта. Министерство отметило, что подготовило всю необходимую со своей стороны информацию и ждет принятия решения от силовых структур и Росрыболовства. В последнем ведомстве заявили, что уже направили свою позицию в Минприроды: из нее следует, что выпуск животных из китовой тюрьмы может быть опасным для их жизни.

Между тем специалисты полагают, что с освобождением косаток и белух затягивать нельзя, поскольку вода, которая потеплеет с наступлением лета, может убить животных. «Есть вероятность, что животные подхватят новые болезни — и инфекционные, и кожные», — сказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

По подсчетам пограничников, в китовой тюрьме после исчезновения трех детенышей белух, плохо переносящих неволю, находились 11 косаток и 87 белух. Их поместили в вольеры в 2018 году для дальнейшей продажи в дельфинарии и океанариумы. Впоследствии выяснилось, что вылов происходил с многочисленными нарушениями. С призывами освободить животных выступили известные зоозащитники, в частности Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.

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