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Власти отчитались о решениях по китовой тюрьме

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Дмитрий Кобылкин

Детальный план по освобождению и адаптации косаток и белух, находящихся в китовой тюрьме в бухте Средней в Приморском крае, будет разработан в ближайшее время. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

По его словам, план должен учитывать все риски выпуска животных и их возрастные различия. «Когда мы собирали совещание, в нем участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна целая дорожная карта», — пояснил чиновник.

Министр добавил, что тот факт, что животных надо выпускать, не вызывает никаких сомнений. Кобылкин сообщил, что вся необходимая информация со стороны его ведомства подготовлена, и принятие решения зависит от силовых структур и Росрыболовства.

В свою очередь, представитель Росрыболовства заявил, что агентство уже направило в Минприроды и Минсельхоз свою позицию по ситуации. Специалисты установили, что выпуск косаток и белух в настоящее время может быть опасным для их жизни, так как они адаптировались к вольерным условиям, а район бухты не является для них традиционным местом обитания.

«Важно, чтобы животные не пострадали и не погибли. Решение о дальнейшей судьбе китообразных (...) необходимо принимать с соблюдением законодательства Российской Федерации и с учетом мнения научных организаций», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее 4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение по судьбе косаток и белух из китовой тюрьмы ожидается до конца текущего дня. Он отметил, что работа, по данным курирующих вопрос ведомств, ведется, однако результата пока нет.

Президент России Владимир Путин поручал Минприроды России, Минсельхозу, а также общественным и научным организациям определить судьбу морских млекопитающих до 1 марта.

В конце февраля пограничное управление ФСБ по Приморскому краю возбудило административные дела против компаний, организовавших китовую тюрьму. Спецслужбы выявили нарушения правил рыболовства. По данным ведомства, в китовой тюрьме находились 11 косаток и 87 белух после того, как из тюрьмы исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю.

В 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы в Охотском море были пойманы более ста животных. Их поместили в «Центр передержки морских млекопитающих», который зоозащитники нарекли китовой тюрьмой. После активного вмешательства общественности и Следственного комитета России стало известно о многочисленными нарушениях закона о вылове животных.

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