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ФСБ взялась за китовую тюрьму в Приморье

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Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю возбудило административные дела против компаний, организовавших китовую тюрьму. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Спецслужбы выявили нарушения правил рыболовства. К административной ответственности привлечены компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», осуществлявших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края.

Им грозит наказание в виде штрафа в размере от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения.

По данным ФСБ, в настоящее время в китовой тюрьме находятся 11 косаток и 87 белух.

В ведомстве сослались на заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания животных и необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации.

Президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных, сообщал ТАСС. Соответствующее поручение содержится в документе, утвержденном по результатам проверки Генеральной прокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

В 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух. Их поместили в «Центр передержки морских млекопитающих», который зоозащитники нарекли китовой тюрьмой. После активного вмешательства общественности и Следственного комитета России стало известно о многочисленными нарушениях закона о вылове животных.

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон встали на защиту узников китовой тюрьмы. Артист призвал поддержать петицию «против бесчеловечного захвата косаток и белух в России», которую уже подписали 900 тысяч человек. Андерсон дважды обращалась к Путину с просьбой вернуть косаток и белух в их естественную среду обитания.

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