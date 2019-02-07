СКР показал пленников китовой тюрьмы в Приморье

Дельфины, содержащиеся в центре адаптации морских млекопитающих Приморского Края в ненадлежащих условиях попали на видео. Ролик в четверг, 7 февраля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
В настоящее время ведомство предпринимает меры по возвращению в естественную среду обитания 90 белух и 11 косаток. На кадрах видно, что млекопитающие содержатся большими группами в тесных бассейнах с мутной водой, а к бортику за раз подплывают по три-четыре дельфина. В связи с ненадлежащими условиями содержания животных управление СКР по Хабаровскому Краю возбудило уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
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