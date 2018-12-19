Кремль озадачился судьбой арестованных косаток и белух

Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко по поводу косаток и белух, которые находятся под арестом в Находке, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 19 декабря.

Песков подчеркнул, что в Кремле хорошо осведомлены о происходящем в Находке. «Там огромное количество выловленных белух, это молодые особи, которые были выловлены для последующей перепродажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай», — сказал он.

По его словам, эксперты давно бьют тревогу о судьбе этих млекопитающих, так как лишенные движения животные замерзают. Песков пояснил, что законодательного запрета на вылов морских животных нет.

Представитель Кремля также уточнил, что глава государства пока не ознакомился с обращением американской актрисы Памелы Андерсон, которая попросила Владимира Путина пресечь отлов диких косаток и белух в Приморском крае.

Актриса выразила надежду на то, что животных скоро выпустят из «китовой тюрьмы». В декабре прошлого года она выступила в Кремле, где призвала российские власти серьезно отнестись к вопросу решения экологических проблем.

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