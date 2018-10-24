Десяток краснокнижных косаток собрались продать в Китай за миллионы долларов

Активисты российского отделения экологической организации Greenpeace предупредили власти о готовящейся незаконной продаже в Китай 13 краснокнижных косаток, сообщает РИА Новости.

«По косвенным данным известно, что сейчас по меньшей мере 11 из 13 косаток содержатся в пункте передержки в бухте Средняя недалеко от города Находка. Все они выловлены в 2018 году якобы в учебных и культурно-просветительских целях, но на самом деле речь идет о коммерции с баснословными барышами. За одну косатку можно выручить несколько миллионов долларов», — сказали в Greenpeace.

Экологи изучили базу данных таможенных деклараций и выяснили, что в 2013–2017 годах из России в Китай было вывезено 15 морских млекопитающих. Согласно этим же данным, за каждую особь китайцы заплатили примерно по миллиону долларов. Однако китайские океанариумы на своих сайтах пишут, что купленные в России косатки стоят около 6,5 миллиона долларов (45 миллионов юаней).

В Росприроднадзоре, который выдает разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что формально речь идет не о продаже, а об аренде. В ведомстве обещали изучить проблему вместе с погранслужбой ФСБ. «Общая позиция будет выработана, насколько это экономически целесообразно и в правовом отношении верно», — добавил исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов в разговоре с агентством.

Коммерческая добыча косаток в стране запрещена в 1982 году, их отлов возможен только для учебных и научно-просветительских целей.

Дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.

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