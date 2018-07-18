В Приморье нашли труп амурского тигра

Сотрудники национального парка «Бикин» обнаружили на территории труп амурского тигра. О случившемся сообщили в полицию, передает в среду, 18 июля, «Интерфакс».

Специалисты отмечают, что необходимо в первую очередь выяснить причину смерти животного. Если хищник пострадал от браконьеров, то за дело возьмутся правоохранительные органы.

Тело по-прежнему остается в парке. В ближайшее время работники заберут его и отправят на экспертизу.

«Бывают случаи, что тигры гибнут при переправе через водные препятствия, это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и при волнении воды захлебывается. С другой стороны, река — место, куда часто прячут трупы. Поэтому подождем результатов экспертизы», — рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. Сейчас численность его популяции в дальневосточном регионе составляет около 480-540 особей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!