Дух амурского тигра нашли в Путине

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин увидел сходство духа амурского тигра с духом российского лидера Владимира Путина. Это сравнение он озвучил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 7 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

На размышления о тигре главу Южной Кореи навели дальневосточные леса и земли. «С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его, — отметил Мун Чжэ Ин. — Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра».

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При этом южнокорейский лидер подчеркнул, что у него тоже есть своеобразное сходство с этим животным: слово «Ин» в его имени означает тигр. «И если мы будем вместе работать и развивать Дальний Восток, у нас все получится», — добавил он.

Ранее в четверг сообщалось, что президенты России и Южной Кореи по итогам прошедших накануне двухсторонних переговоров обменялись подарками. Путин получил изготовленную по корейским традициям бамбуковую удочку и карту с изображением Санкт-Петербурга, а Мун Чжэ Ин — меч, датируемый XIX веком.

Накануне в ходе знакомства с российским коллегой Мун Чжэ Ин признался, что чувствует себя очень близким ему человеком: «Мы с вами почти ровесники, у нас в жизни очень много общего».