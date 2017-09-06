Россия
 
Последние новости
В Крыму запретили Linux
43-летняя вражда московских соседей закончилась стрельбой  
Отсидевший за тройное убийство из-за наркотиков джазовый певец скончался от рака
Футболист сборной Узбекистана узнал о вылете из отбора к ЧМ во время интервью
Ведущий прогноза погоды в США пустил газы в прямом эфире
У супруга королевы Дании диагностировали деменцию
Германия выдала России воевавшего в Сирии боевика
Популярные новости
В Крыму запретили Linux
Немцы уговорили 56-летнюю Джулианну Мур раздеться для рекламы бюстгальтеров
Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада
Пинками отбивающийся от сарделек Навальный стал мемом
Порошенко пожелал России невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств

За Восток ответишь

Путин устроил разнос чиновникам в первый день ВЭФ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Greg Baker / Getty Images

В среду, 6 сентября, во Владивостоке стартовал третий Восточный экономический форум (ВЭФ). В его работе уже традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Главными зарубежными гостями форума, как и в прошлом году, стали лидеры Южной Кореи и Японии. Правда, за последние месяцы власть в Сеуле сменилась, и новый президент Мун Чжэ Ин только знакомился с Путиным. Тема президиума Госсовета, собравшегося на этот раз на острове Русский, тоже была вполне традиционной: чиновники обсуждали, почему в развитии Дальнего Востока так много проблем. В итоге глава государства раскритиковал правительство за формальный подход к региону и пригрозил принять меры.

Первый день форума начался с благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. Ранним утром на спортивный подвиг (а по-другому желание просыпаться и бежать в полночь по московскому времени назвать нельзя) собрались около 600 человек. И немало среди них было столичных чиновников и бизнесменов. Правда, в отличие от прошлого года высокопоставленные гости себя поберегли и на трассу не вышли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Минприроды Сергей Донской, пробежавшие в прошлом году всю дистанцию, на этот раз отсутствовали, поэтому за всех чиновников отрабатывал самый спортивный — министр спорта Павел Колобков. И даже ему пришлось непросто. «Зато бежал с комфортной скоростью», — сказал он на финише журналистам.

Рабочий день президента России начался в два часа, то есть в семь утра по московскому времени. Он встречал первого зарубежного гостя — президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. И кореец чуть не с порога заявил, что чувствует себя очень близким Путину человеком. «Мы с вами почти ровесники, у нас в жизни очень много общего», — сказал Мун Чжэ Ин. Впрочем, если судить по официальным данным, общее у них только образование — юридическое — и занимаемая должность. Но президент Кореи нашел и еще одно сходство: он убежден, что политика Путина по развитию Дальневосточного региона и проводимая им «Новая северная политика» имеют много общего. «Мы с вами стремимся к одной мечте», — отметил Мун Чжэ Ин и добавил, что именно Корея — самый подходящий партнер в развитии Дальнего Востока.

Путин несколько сузил охват, заметив, что Южная Корея является «одним из» ключевых партнеров нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товарооборот в первой половине года вырос почти на 50 процентов и составил 10 миллиардов долларов. На отечественном рынке работает более 600 компаний из Южной Кореи, а корейские капиталовложения в российскую экономику превышают 2 миллиарда долларов. В дальнейшем страны намерены активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала в 1 миллиард долларов.

И Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием КНДР, заверил своего визави Путин. Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи. Мун Чжэ Ин подтвердил, что они договорились укрепить базу для общих с КНДР проектов. Но в данный момент было не до них: южнокорейского лидера волновала позиция России по ядерным испытаниям соседей.

Владимир Путин заверил: Москва не признает ядерный статус Пхеньяна, и это ее принципиальная позиция. Но решение проблемы, предлагаемое Россией, отличается от вашингтонского, например. «Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — заявил президент и повторил неоднократно сказанное: использовать следует только политико-дипломатический инструментарий.

После кратких заявлений для прессы (которую лишили возможности задать лидерам уточняющие вопросы) Путин и Мун Чжэ Ин осмотрели «Улицу Дальнего Востока» — выставку региональных достижений на набережной острова Русский. Они остановились понаблюдать за показательными выступлениями юношеской команды дзюдоистов Сахалинской области. «Как бросают, Владимир Владимирович, нормально?» — обратился за экспертной оценкой губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Президент одобрительно кивнул, а через полчаса устроил разнос всем чиновникам, собравшимся на президиум Госсовета по развитию Дальнего Востока.

«По ряду направлений картина — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная», — говорил он с возмущением. Если в министерствах и ведомствах не понимают важность региона, то стоит найти других исполнителей, которые понимают приоритеты страны. «Я посмотрю на это самым серьезным образом», — предупредил Путин.

Самой чувствительной проблемой на Дальнем Востоке, ссылаясь на оценки инвесторов, президент назвал избыточный надзор и проверки. Программа «дальневосточный гектар» тоже страдает от бюрократических проволочек. Кроме того, возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов и обеспечением пассажирского сообщения с материком дальневосточных островов, констатировал Путин.

Сразу после заседания первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство после критики президента в ближайшие недели доработает меры по развитию Дальнего Востока. И все же, заметил он, «в последние годы здесь и так темпы более высокие, чем в среднем по России».

Второй день форума для Владимира Путина будет связан с внешней политикой России. Помимо участия в пленарном заседании, он проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва и Сеул договорились о продвижении совместных с КНДР проектов
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Путин отчитал правительство за «скромную картину» по дальневосточным программам
Другие материалы рубрики
Россия00:27 5 сентября

Остров проклятых

Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
17:19Сегодня

Кремль заявил об отсутствии планов Путина встретиться с делегацией КНДР на ВЭФ

17:02Сегодня

Москвич угрожал убийством фельдшеру скорой помощи  

17:01Сегодня

Пескова поставили в тупик вопросом об участии Путина в голосовании 10 сентября

Россия00:02 4 сентября
Ксения Собчак

Девочки для битья

Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
17:01Сегодня

Медведев освободил от должности главу Росгидромета

07:40Сегодня

Жительница Иркутска выжила после падения с 15 этажа

16:29Сегодня

Кубанские чиновники рассказали о «пятименутках» в школах

Россия00:01 2 сентября

«Скотина, отойди от меня»

Молодые учителя о детях, школе и коллегах
16:27Сегодня

Карельский фермер принес губернатору гнилую клубнику за «гнилую» работу

04:16Сегодня

Минэнерго задумало запретить 50-ваттные лампочки

16:25Сегодня

Опровергнута информация о подаренном слепому жителю Сахалина телевизоре

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Кремль заявил об отсутствии планов Путина встретиться с делегацией КНДР на ВЭФ
Пескова поставили в тупик вопросом об участии Путина в голосовании 10 сентября
Медведев освободил от должности главу Росгидромета
Кубанские чиновники рассказали о «пятименутках» в школах
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
ООН обвинила коалицию во главе с США в нарушении гуманитарного права в Ракке
Два предполагаемых террориста задержаны под Парижем по наводке сантехника
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств
Порошенко пожелал России невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Эксперт назвал условия развертывания контингента миротворцев ООН в Донбассе
Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Цена барреля Brent подскочила выше 54 долларов
Украина накопит 17 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону
Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году
Бинбанк выдал около 20 миллиардов рублей гарантий для малого и среднего бизнеса
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Философия пространства
АИЖК представило на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
«Аэрофлот» подтвердил недопустимость курения на борту самолета
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Гендиректор АИЖК предложил активизировать строительство арендного жилья
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
Подозреваемых в хищениях денег у пенсионеров лжемедиков задержали в Москве
Пнувшую ребенка в Петербурге женщину заподозрили в хулиганстве
Уроженца Дагестана осудили за нападение на силовиков в ходе митинга на Тверской
Мошенник под видом врача продал пенсионерке экстракт ромашки за миллион рублей
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Математики открыли необычное число
Найдено опасное свойство аспирина
Робот Федор научился работать на складе
Раскрыта продлевающая жизнь диета
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
МПК вновь продлил отстранение Паралимпийского комитета России
Футболист сборной Узбекистана узнал о вылете из отбора к ЧМ во время интервью
«Лестер» лишился игрока на четыре месяца из-за 14-секундного опоздания
Посетителям люберецкого рынка привиделся Плющенко за прилавком с картошкой
45-летний Ягр выразил готовность сыграть на Олимпиаде
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
В Кремле отреагировали на поджог студии Учителя и таран кинотеатра
Отсидевший за тройное убийство из-за наркотиков джазовый певец скончался от рака
Сыгравший Скайуокера актер раскрыл быстрый способ стать суперзвездой
Адвокат поведал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды»
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Пинками отбивающийся от сарделек Навальный стал мемом
Хакеры атаковали пользователей MasterCard
Неудачный поход в туалет на первом свидании завершился спасательной операцией
Массово пародирующие «Игру престолов» коты превратились в мем
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Уникальный раллийный Bentley Continental GT выставили на продажу в интернете
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Авиакомпания отказала в перелете британской туристке с раздвоением личности
ОАЭ откроют собственный Лувр в ноябре
Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных
Ростуризм расстроили слишком дешевые путевки
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Известны результаты краш-тестов Mazda CX-5, Kia Rio и еще 7 моделей
Разгон Bugatti Chiron с нуля до 300 километров в час показали на видео
MINI построила мегаагрессивный карбоновый хэтчбек
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы