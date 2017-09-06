За Восток ответишь

В среду, 6 сентября, во Владивостоке стартовал третий Восточный экономический форум (ВЭФ). В его работе уже традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Главными зарубежными гостями форума, как и в прошлом году, стали лидеры Южной Кореи и Японии. Правда, за последние месяцы власть в Сеуле сменилась, и новый президент Мун Чжэ Ин только знакомился с Путиным. Тема президиума Госсовета, собравшегося на этот раз на острове Русский, тоже была вполне традиционной: чиновники обсуждали, почему в развитии Дальнего Востока так много проблем. В итоге глава государства раскритиковал правительство за формальный подход к региону и пригрозил принять меры.

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Первый день форума начался с благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. Ранним утром на спортивный подвиг (а по-другому желание просыпаться и бежать в полночь по московскому времени назвать нельзя) собрались около 600 человек. И немало среди них было столичных чиновников и бизнесменов. Правда, в отличие от прошлого года высокопоставленные гости себя поберегли и на трассу не вышли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Минприроды Сергей Донской, пробежавшие в прошлом году всю дистанцию, на этот раз отсутствовали, поэтому за всех чиновников отрабатывал самый спортивный — министр спорта Павел Колобков. И даже ему пришлось непросто. «Зато бежал с комфортной скоростью», — сказал он на финише журналистам.

Рабочий день президента России начался в два часа, то есть в семь утра по московскому времени. Он встречал первого зарубежного гостя — президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. И кореец чуть не с порога заявил, что чувствует себя очень близким Путину человеком. «Мы с вами почти ровесники, у нас в жизни очень много общего», — сказал Мун Чжэ Ин. Впрочем, если судить по официальным данным, общее у них только образование — юридическое — и занимаемая должность. Но президент Кореи нашел и еще одно сходство: он убежден, что политика Путина по развитию Дальневосточного региона и проводимая им «Новая северная политика» имеют много общего. «Мы с вами стремимся к одной мечте», — отметил Мун Чжэ Ин и добавил, что именно Корея — самый подходящий партнер в развитии Дальнего Востока.

Мун Чжэ Ин и Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Путин несколько сузил охват, заметив, что Южная Корея является «одним из» ключевых партнеров нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товарооборот в первой половине года вырос почти на 50 процентов и составил 10 миллиардов долларов. На отечественном рынке работает более 600 компаний из Южной Кореи, а корейские капиталовложения в российскую экономику превышают 2 миллиарда долларов. В дальнейшем страны намерены активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала в 1 миллиард долларов.

И Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием КНДР, заверил своего визави Путин. Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи. Мун Чжэ Ин подтвердил, что они договорились укрепить базу для общих с КНДР проектов. Но в данный момент было не до них: южнокорейского лидера волновала позиция России по ядерным испытаниям соседей.

Владимир Путин заверил: Москва не признает ядерный статус Пхеньяна, и это ее принципиальная позиция. Но решение проблемы, предлагаемое Россией, отличается от вашингтонского, например. «Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — заявил президент и повторил неоднократно сказанное: использовать следует только политико-дипломатический инструментарий.

После кратких заявлений для прессы (которую лишили возможности задать лидерам уточняющие вопросы) Путин и Мун Чжэ Ин осмотрели «Улицу Дальнего Востока» — выставку региональных достижений на набережной острова Русский. Они остановились понаблюдать за показательными выступлениями юношеской команды дзюдоистов Сахалинской области. «Как бросают, Владимир Владимирович, нормально?» — обратился за экспертной оценкой губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Президент одобрительно кивнул, а через полчаса устроил разнос всем чиновникам, собравшимся на президиум Госсовета по развитию Дальнего Востока.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости 1 /2

«По ряду направлений картина — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная», — говорил он с возмущением. Если в министерствах и ведомствах не понимают важность региона, то стоит найти других исполнителей, которые понимают приоритеты страны. «Я посмотрю на это самым серьезным образом», — предупредил Путин.

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Самой чувствительной проблемой на Дальнем Востоке, ссылаясь на оценки инвесторов, президент назвал избыточный надзор и проверки. Программа «дальневосточный гектар» тоже страдает от бюрократических проволочек. Кроме того, возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов и обеспечением пассажирского сообщения с материком дальневосточных островов, констатировал Путин.

Сразу после заседания первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство после критики президента в ближайшие недели доработает меры по развитию Дальнего Востока. И все же, заметил он, «в последние годы здесь и так темпы более высокие, чем в среднем по России».

Второй день форума для Владимира Путина будет связан с внешней политикой России. Помимо участия в пленарном заседании, он проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга.