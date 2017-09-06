Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином

Россия и Япония обсуждают возможность строительства моста между островами Хоккайдо и Сахалин. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017), передает «Интерфакс».

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«Возможно ли это сделать? Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем», — сказал чиновник.

Шувалов отметил, что российская сторона «близка к тому, чтобы начать свою часть работы». По его словам, Москва должна будет довести железную дорогу до тихоокеанского побережья и построить переход от материка до Сахалина.

В конце июня с пятидневным визитом Южные Курилы посетила бизнес-миссия Японии. Ее возглавил специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

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В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.