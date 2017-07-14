Власти Сахалина вновь предложили Японии ввести для россиян безвизовый режим

Власти Сахалина предложили Японии ввести для российских граждан возможность трехдневного пребывания в стране без разрешительного документа на въезд. Об этом сообщил министр экономического развития региона Алексей Белик, передает «Интерфакс» в пятницу, 14 июля.

«Мы предложили японской стороне вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса. Это было бы логичным шагом со стороны японских властей — чтобы граждане России могли посещать эту страну без виз в течение 72 часов», — сказал министр.

По его словам, данное предложение было озвучено в ходе визита японской бизнес-миссии, посетившей Южные Курилы с целью изучения вопросов совместной с Россией хозяйственной деятельности на этих территориях.

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Руководство области неоднократно предлагало японским властям ввести трехдневное безвизовое пребывание для граждан России, выехавших в Японию через пункты пропуска на территории Сахалина, отмечает агентство.

В конце июня с пятидневным визитом Южные Курилы посетила бизнес-миссия Японии. Ее возглавил специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.